Varrição na Área Central de Catanduva é Ampliada com Alteração em Contrato

V arrição de ruas na área central da cidade passou a ser ampliada. A informação já havia sido divulgada por O Regional, no início do ano.

Agora a medida passou a valer. Com isso, ganham a limpeza ruas do quadrante da avenida São Domingos até a Rua Rio Preto e da Avenida José Nelson Machado até a rua 24 de fevereiro. Principais avenidas também serão limpas.

Antes o serviço era feito entre a avenida São Domingos até a Teresina e da Amazonas até a Ceará.

O contrato com a Engelimp, empresa responsável pelo serviço no município, passa de 654,81 quilômetros de extensão de trabalho 1.151,09 quilômetros. “Fizemos uma ampliação da abrangência do contrato para melhorar o serviço prestado. As equipes começaram o trabalho nesta quarta-feira e inicialmente realizam o trabalho de limpeza e retirada de vegetação e terra das vias, para que posteriormente seja feita a constante da varrição”, destaca a secretária.

A Emgelimp é responsável pela varrição de rua de Catanduva desde 2018, quando o contrato foi firmado. No contrato inicial, a empresa poderia efetuar até 4.400 quilômetros de varrição num preço de R$ 2,6 milhões anualmente.

Quando a empresa assumiu o serviço, o preço a ser pago por quilômetro limpo era de R$ 49,65. Mas houve em 2019, reajuste pelo índice do IPCA de 3,42% , o último pelo menos listado no Portal Transparência do Município. O valor a ser pago passou então a ser R$ 51,34, aproximadamente por quilômetro varrido.

O contrato de varrição de ruas é um dos que foram desmembrados desde a transferência de gestão de coleta e destinação final do lixo para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Karla Konda

Editora Chefe