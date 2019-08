Variedade de Cactos é Uma Boa Opção Para Decorar A Casa Toda

Os cactos são extraordinários: precisam de poucos cuidados, são carismáticos e existem muitas variedades para poder escolher. Por todos esses motivos, os cactos converteram-se em uma moda na decoração de interiores, especialmente entre aqueles que não têm essa graça necessária para cuidar de outros tipos de plantas que requerem mais cuidados e atenção.

Fabiana Prate tem uma floricultura em Catanduva e conta que os cactos e suculentas são plantas capazes de sobreviver em condições extremas de temperatura, seca e luz. Por isso, seu habitat natural e o primeiro que vem à mente quando pensamos neles, as paisagens semi desérticas tão características de algumas regiões do México ou Estados Unidos. Ainda que podemos encontrá-los em todo o mundo, além de decorar os cactos também dão um ar exótico para nossa casa, principalmente os maiores.

Fabiana explica que são bons aliados para decorar cantinhos sem alma ou para acentuar a beleza de um móvel ou uma mesa que você goste muito. Colocar cactos ao lado de uma cômoda retrô ou em cima de uma mesa de centro que chamará a atenção do visual de qualquer um.

“Os vasos são uma tela fantástica para deixar fluir nossa criatividade e decorar espaços tanto interiores como exteriores, as pessoas que recebo na loja atrás de cactos vem no intuito de fazer seus próprios vasinhos com mistura de vários tipos de cactos para dar personalidade” explica Fabiana.

Além dos vasinhos, os cactos podem ser usados nos tema japonês. Os jardins Zen são de origem japonesa e servem para favorecer a meditação. A ideia é “pentear” ou fazer desenhos sobre a areia que os compõe para ir acalmando a mente e favorecer a meditação. Se você gosta dos jardins Zen, pode acrescentar mini cactos para dar um pouco de vida e cor.

Ariane Pio

Da Reportagem Local