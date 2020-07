Varejo de Calçados Teve Perda de R$13,6 Bilhões no Primeiro Semestre

Levantamento feito pela Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos de Calçados (Ablac) mostra os impactos do novo coronavírus no varejo de calçados. A perda de faturamento entre março e junho chega a R$ 13,2 bilhões em relação ao mesmo período de 2019. Se incluídos os meses de janeiro e fevereiro, que também apresentaram queda de receita, o prejuízo é maior cerca de R$ 450 milhões.

Em 29 de junho, conforme a pesquisa, 72% das lojas estavam abertas, 20% fechadas e 8% parcialmente abertas. “O setor sofre a pior crise da sua história, com queda de vendas de 53% no primeiro semestre e projeção de dificuldades ainda maiores nos próximos meses”, afirmou o presidente da Ablac, Marcone Tavares.

Segundo o dirigente, a previsão é de uma redução de 60% nos negócios no segundo semestre, o que elevará a perda de faturamento para R$ 28,5 bilhões em 2020. “O segundo semestre não deve ser bom. Em parte, pelo vai e volta de abertura de lojas e também pelo medo do futuro. O consumidor deve prorrogar as compras de moda em geral”, complementou Tavares, destacando que 20% das lojas de calçados não conseguirão mais reabrir as portas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

