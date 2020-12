Varejo de Calçados Registra Queda de 30,6% nas Vendas de Janeiro a Setembro

Os três meses de lojas fechadas no primeiro semestre refletem-se no desempenho do varejo de calçados entre janeiro e setembro, divulgado pelo IBGE na última quarta-feira (02). De acordo com o instituto, o comércio de calçados é a atividade que mais perdeu vendas no período, acumulando uma variação negativa de 30,6%. Dos dez setores pesquisados, quatro tiveram aumentos e seis registraram queda nos negócios nos primeiros nove meses de 2020.

No terceiro trimestre de 2020, o PIB brasileiro cresceu 7,7% frente ao trimestre anterior, na série com ajuste sazonal. A agropecuária caiu 0,5%, a indústria cresceu 14,8% e os serviços subiram 6,3%. Entre as atividades industriais, destaca-se o crescimento de 23,7% das indústrias de transformação.

O comércio em geral cresceu 15,9%. Isso indica que o varejo de calçados andou na contramão dos demais setores do comércio nos meses de julho, agosto e setembro, vendo seus negócios recuarem 30,6%.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local