Varejo de Calçados Prevê Receita 30% Menor no Segundo Semestre, Afirma ABLAC

Depois de registrar queda de 53% no faturamento entre janeiro e junho, o varejo brasileiro de calçados prevê fechar o segundo semestre com redução de 30% na receita de vendas.

Nova pesquisa feita pela Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Calçados (Ablac) indica que houve uma leve melhora no cenário nos últimos dois meses, principalmente pelo pagamento do auxílio emergencial do governo federal e pela volta do movimento às ruas, mas as dificuldades continuam tirando o sono dos lojistas. Além da redução das vendas, o varejo registra fechamento de unidades em todo o país. “20% por cento das lojas não conseguiram mais reabrir as portas devido às dificuldades enfrentadas, que determinaram o seu fechamento em definitivo”, lamenta o presidente da Ablac, Marcone Tavares.

Segundo os dados, 94% das lojas estavam abertas no dia 31 de agosto, quando foi finalizada a pesquisa, e os pontos de vendas voltados às classes C, D e E são os que têm melhor performance, ainda que as vendas estejam 20% abaixo em relação às do mesmo período de 2019.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local