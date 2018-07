Varal Solidário Reúne Roupas Para Doação em Catanduva

Já pensou em poder ajudar alguém que não pode contar com agasalhos neste frio? É esse o objetivo de uma campanha realizada pelo Hemonúcleo. Além de doar, a ideia é a de poder agasalhar quem passa pelo centro de Catanduva. A novidade vem conquistando cada vez mais colaboradores. O varal solidário reúne várias peças, é só depositar a sua doação, ou recolher para ficar quentinho nas noites do inverno.

Em entrevista ao O Regional, a encarregada administrativa do Hemonúcleo, Marceli Mambelli aponta que a estação mais fria do ano foi o que inspirou a campanha que surgiu há mais ou menos três anos. “A população tem ajudado muito, graças a Deus. Começamos a arrecadação no mês passado e vamos manter até acabar o inverno”, disse.

A ação pode parecer simples, mas os organizadores apontam que o bem de poder ajudar o próximo aquece a alma. “As pessoas colocam no varal, sempre tem roupas diferentes, então percebemos que as pessoas colocam as peças e logo alguém pega. Até edredom já colocaram, o varal sempre está cheio, bacana né?”, comenta Marceli.

Ela aponta que o sucesso da campanha não tem dimensões, já que seria impossível contar a quantidade de pessoas que ajudaram e que puderam se beneficiar com a ação do bem. “É gratificante para a gente, porque ajudamos quem precisa e ficamos felizes em ver que a população abraçou a causa”, finaliza.

Para aqueles que quiserem colaborar, o Hemonúcleo fica na rua 13 de Maio, nº 974, no centro de Catanduva. Qualquer peça é bem vinda pelos organizadores, basta se aproximar do varal e colocar a roupa disponível para a doação. Em pouco tempo, a peça já é recolhida e aquele quem passa pelo local. O Hemonúcleo também está precisando de doações de sangue no frio, por isso, além das roupas, é possível doar sangue para salvar vidas. Uma única bolsa é responsável por ajudar pelo menos quatro pessoas que estão internadas nos hospitais. Entre elas, estão as vítimas de acidentes e as pessoas que estão em cirurgias ou tratamentos médicos.

Além de Catanduva, outras 23 cidades que pertencem à região também recebem as doações de sangue. Informações sobre como e quando doar podem ser obtidas pelo telefone (17) 3522-7722. O horário de funcionamento da unidade é das 7 às 13 horas de quarta-feira a domingo.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local