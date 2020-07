“Vamos Abrir A Janela Do Aprendizado” Já Está Disponível Para Todas As Famílias Do Brasil

Ação na qual criança, jovens e adolescentes do Projeto Guri ensinam as famílias a construir instrumentos em casa, a fazer música com diferentes objetos, percussão corporal, brincadeiras musicais e outras atividades.

A ação integra a campanha #AbraUmaJanela lançada recentemente pela Sustenidos Organização Social de Cultura com o intuito de levar conforto e unir pessoas, mesmo distantes, além de propor novas perspectivas por meio das músicas tocadas por participantes dos programas administrados pela organização.

Os vídeos, assim como a playlist, parceiros e mais informações da campanha estão disponíveis no portal https://abraumajanela.sustenidos.org.br/.

Nesta ação, as famílias aprendem por meio de vídeos tutoriais, como montar, com utensílios domésticos, instrumentos musicais, tirar diferentes sons com os mais variados objetos de casa, a desenvolver a concentração, agilidade, percepção e pulsação rítmica, e como é trabalhar percussão corporal.

Esses e mais vídeos podem ser conferidos também nas redes sociais da Sustenidos e no seu canal do Youtube, https://youtu.be/voqBzlaGqiE.

“A campanha é um importante passo para a Sustenidos reforçar o trabalho que está sendo construindo com as crianças e jovens de todo o Brasil, além de proporcionar não somente a transformação destes adolescentes, mas também dos familiares, comunidade e toda a sociedade por meio da música”, finaliza Alessandra Costa, Diretora Executiva da Sustenidos.

Página do site que pode ser conferidos: http://abraumajanela.sustenidos.org.br/ https://www.instagram.com/sustenidoscultura/ ttps://www.facebook.com/Sustenidoscultura/

Ou https://www.youtube.com/channel/UCP4HHXMsQy7ISnWQQ7-QOfQ.

