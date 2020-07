Valores de Isenção do IPVA Em Catanduva Chegam a R$ 4,4 Milhões

Com uma frota circulante de 2.468 veículos isentos do pagamento do Imposto de Propriedade de Veículo Automotivo (IPVA) em Catanduva, a renúncia fiscal é de R$ 4,4 milhões, de acordo com dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Valores são referentes ao período de janeiro até o dia 22 de julho deste ano. O valor que deixou de ser arrecadado em 2020 é 15,7% maior do que o mesmo período do ano passado. Dentre os motivos, a quantidade de veículos que possuem mais de 20 anos de fabricação e a maior demanda de programas para aquisição de veículos zero para PCD.

A previsão deste ano sobre a arrecadação do imposto é de R$ 53,7 milhões. Até 22 de julho foram arrecadados R$ 41,3 milhões

Um estudo do Empresômetro, para estimar a frota circulante, foi baseado em dados públicos de cada estado da federação, excluindo-se aqueles veículos que possuem um ano ou mais de débitos de IPVA, além dos sinistrados com perda total ou que sofreram furto/roubo sem recuperação pelos proprietários.

O que chama mais a atenção no estudo são os dados relativos à isenção do imposto: mais de 31 milhões de veículos estão isentos, imunes ou dispensados do recolhimento do IPVA, cerca de 45% do total da frota.

O IPVA tem grande importância para as finanças públicas, ele é a segunda maior fonte de arrecadação dos Estados, ficando atrás, somente, do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços).

Ariane Pio

Da Reportagem Local

