Valores de ICMS Repassados ao Município Aumentam 14,5% em um Ano

Os valores repassados para Catanduva com base no índice de Participação dos Municípios (IPM), ano base de 2019 aumentarão 14,5% na comparação com o ano anterior. A informação foi divulgada pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo que publicou os dados definitivos IPM de 2019. É por meio deste índice que são definidos os , repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas em 2021. As informações constam da Resolução SF nº 94/2020, na edição de 19/12 do Diário Oficial do Estado.

Os dados referente ao município de Catanduva com ano base de 2019 do valor adicionado são de R$ 2.310.776.181. Em comparação ao ano de 2018 os valores são aproximados, R$ 2.016.949.513. A receita tributária do ano base 2019 de R$ 90.480.335, do ano base de 2018 R$ 86.363.971. O índice de participação ano base de 2019 foi de 0,19862434, já de 2018 foi de 0,19762265.

Os repasses de ICMS aos municípios são liberados de acordo com os respectivos Índices de Participação dos Municípios, conforme determina a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Em seu artigo 158, inciso IV, está estabelecido que 25% do produto da arrecadação de ICMS pertencem aos municípios além de 25% do montante transferido pela União ao Estado, referente ao Fundo de Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º).

Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente (artigo 3°, da Lei Complementar 63/1990) para aplicação no exercício seguinte, observando os critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 3.201, de 23/12/81, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 8.510, de 29/12/93.

O governo realiza depósitos semanais, sempre até o segundo dia útil de cada semana, conforme prevê a Lei Complementar nº 63/1990. Os repasses são resultado da aplicação do IPM de cada cidade sobre 25% do total efetivamente arrecadado na semana anterior.

Ariane Pio

Da Reportagem Local