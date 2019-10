‘Valores da Fundação’ Começa a Ser Disseminado Na UNIFIPA

Sendo representado por uma abelha, o projeto ‘Valores da Fundação’ deu início, no dia 18 de outubro, na UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, à entrega da mascote à assistente de câmpus, Janaína Rogante, que terá a missão de escolher outro colaborador que se destaque pelo cumprimento de algum dos sete valores da Fundação Padre Albino.

Os valores são: comprometimento, empreendedorismo, profissionalismo, respeito, sustentação do histórico da Fundação Padre Albino, trabalho em equipe e transparência. O projeto indica que o funcionário que receber deve escrever uma mensagem ao próximo destinatário, até que a mascote circule por todos os setores do Centro Universitário.

“Nosso objetivo é disseminar os valores da FPA entre todos os colaboradores e assim homenagear os que se destacam no cumprimento deles. Escolhemos a abelha como mascote, pois na colmeia elas interagem por meio de uma complexa comunicação e a ação de cada abelha serve a um propósito comum que é buscar, criar, disseminar, utilizar e transformar matéria-prima (néctar, pólen, própolis, água) em produtos úteis para comunidade, garantindo a sua manutenção e sobrevivência. Na empresa, os talentos buscam, criam, disseminam, utilizam e transformam informações em conhecimentos uteis para a empresa para garantir sua sustentabilidade e capacidade de inovação. Isso só é possível se os talentos tiverem um forte senso de identidade com a organização a que servem, com orgulho de pertencer a ela”, contou, em nota divulgada oficialmente, a gerente administrativa e financeira da UNIFIPA, Cristiane Valéria da Silva Procópio de Oliveira. Ainda é frisado que a abelha passará por todas as Unidades de Negócio da Fundação Padre Albino.

Da Reportagem Local