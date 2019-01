Vai Viajar? Veja Como Transportar Seus Animais Com Segurança

Janeiro é o mês de férias, e consequentemente, cresce o número de veículos nas estradas. Além da preocupação com a revisão de veículo e da segurança dos passageiros, os que possuem um animal de estimação também devem ficar atentos à segurança do amiguinho.

O Detran – Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo reuniu algumas dicas para que a viagem seja tranquila, sem colocar em risco a vida dos demais motoristas e nem terminar com uma multa em casa por cometer infração de trânsito relacionada ao transporte irregular de pet.

A legislação

Apesar de não haver uma regulamentação federal específica de como o transporte de animais deve ser feito, o CTB – Código de Trânsito Brasileiro diz como não deve.

O artigo 252 proíbe o transporte de animais à esquerda do motorista ou entre seus braços e pernas. A infração é média, com perda de quatro pontos na habilitação e multa no valor de R$ 85,13.

Já o artigo 235 estabelece que o transporte de animais também não deve ser feito na parte externa do veículo, como no capô, caçamba, para-choques e portas, por exemplo. A infração é grave e o condutor perde cinco pontos na carteira, além de multa de R$ 127,69.

Deixar o bichinho com a cabeça para fora da janela também é infração. De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ela é considerada como parte externa do veículo, sem contar nos riscos do animal ser atingido por galhos de árvores ou, inclusive, outros veículos em movimento.

Equipamentos de segurança

Apesar da compra não ser obrigatória, há acessórios no mercado que visam reduzir os riscos, limitando o deslocamento do animal. O motorista precisa estar atento ao fato de que tudo que estiver solto dentro do veículo tem o seu peso multiplicado em casos de colisão ou de frenagem repentina do veículo.

Portanto, é de grande importância checar com o veterinário qual é o melhor equipamento, de acordo com o tamanho e o peso do animal, para realizar uma viagem com segurança, tranquilidade e conforto. Para os animais de pequeno e médio porte, principalmente gatos, a caixa de transporte é a mais indicada. Tem, também, a cadeirinha para pet que é presa ao banco do veículo e possibilita que o animal viaje com mais liberdade.

Para os maiores, há o cinto de segurança especial e a grade de segurança, que é colocada entre os bancos traseiro e dianteiro, impedindo o animal de interagir e, consequentemente, distrair o motorista.

Da Reportagem Local