Vai Passar As Férias De Janeiro Na Praia? Detran Dá Dicas

Em Janeiro aumenta o fluxo de turistas e veículos nas cidades do litoral. Seja apenas em busca dos fogos da virada de ano ou do descanso nas férias. Por isso, o Departamento Estadual de trânsito de São Paulo dá algumas dicas para que todos curtam o momento sem descuidar da segurança.

A primeira dica é sobre o estacionamento. Estacione onde é permitido. Se pretende estacionar na rua, chegue cedo. As vagas rotativas de estacionamento, principalmente na quadra da praia, costumam ser bem disputadas. Em todo caso, é importante pesquisar endereços e preços de estacionamentos particulares nas proximidades. A segunda dica é essencial: Pedestre é rei. Não tem semáforo, mas tem faixa de pedestre? Pare. Se você vir um pedestre com o braço estendido e a palma da mão virada para seu veículo saiba que é um sinal de que ele vai atravessar a via. Pare e permita que ele conclua a travessia. Antes de parar, porém, olhe se vem veículo atrás e em qual velocidade ele está para não frear bruscamente e causar um acidente. É importante que a luz de freio esteja funcionando bem.

Lembre-se também que praia combina com bebida, mas direção não. A Lei Seca é conhecida pela “Tolerância Zero”. Isso significa que não existe qualquer quantidade de bebida alcoólica aceitável pela legislação, nem mesmo uma ou duas latinhas de cerveja. O álcool reduz os reflexos e a capacidade de reação do condutor e dirigir exige máxima atenção. E não adianta tentar “burlar” o bafômetro na hora de fazer o teste ao ser abordado em uma blitz. A simples recusa a se submeter ao teste já gera a multa de quase R$ 3 mil.

Importante lembrar que o cinto de segurança é item indispensável para a segurança do motorista e de todos os passageiros. O condutor não deve se aproveitar do engarrafamento ou sinal vermelho na praia para tirar o cinto de segurança. No automóvel, o motorista pode dirigir sem camisa, mas sem cinto jamais. Para quem gosta de andar de bicicleta pela orla da praia, deve lembrar de praticar a atividade sempre nas ciclovias, nunca nas calçadas para não colocar em risco os pedestres. No trânsito, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o ciclista deve andar nos bordos (canto) da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via. São equipamentos obrigatórios de segurança na bicicleta a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. O capacete também é item fundamental. Ciclistas têm preferência sobre os veículos automotores.

O Detran também alerta para as chuvas de verão. Se acontecer, é indispensável ligar o limpador de para-brisa e ajustar a velocidade de acordo com a intensidade da chuva. Manter a distância, já que a pista tende a ficar escorregadia, ligar o farol baixo e desembaçar os vidros são também atitudes importantes nesta situação.

Em caso de perda de placa em enchente, a 2ª via pode ser solicitada à unidade local do Detran. O passo-a-passo para o pedido está no portal do Detran. Recomenda-se o registro de um boletim de ocorrência para preservação de direito.

O cidadão que localizar uma placa que não seja sua pode entregá-la na unidade do Detran para que seja providenciado o descarte correto. É importante ressaltar que a legislação federal de trânsito não permite dirigir sem placas, mesmo que o motorista tenha registrado boletim de ocorrência.

Da Reportagem Local