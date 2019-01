Vagas Para Cursos de Qualificação Profissional Se Encerram Hoje

O Programa Beneficente ‘Criança, Cidadão do Futuro’ está oferecendo vagas para três cursos profissionalizantes neste início de 2019. As opções aos interessados são: Operador de Computador, Auxiliar Administrativo e Rotinas Administrativas.

As inscrições tiveram início no dia 2 de janeiro e vão até hoje, 4 de janeiro, das 8 horas às 16h30. “Hoje, em torno de 150 alunos já estão matriculados nesses cursos que abrimos. Agora, restam apenas cerca de 50 vagas”, relata a diretora do Programa, Eliete Estevam, a respeito da alta procura.

Para se inscrever, o interessado deve se enquadrar em alguns quesitos. São eles: possuir de 14 a 16 anos; apresentar cópia do RG, CPF e Certidão de Nascimento; cópia do RG do responsável; cópia do comprovante de residência; declaração escolar e boletim atualizado.

Em 2018, o Programa Beneficente completou 20 anos de história, e Eliete relembrou as conquistas da iniciativa: “Não é qualquer entidade que, mesmo enfrentando tantos percal-ços e batalhas, consegue chegar aos objetivos com a ajuda de Deus, determinação, garra, transparência, sem nunca perder o foco principal. Nosso objetivo sempre foi oferecer oportunidades para os jovens, através do fortalecimento das relações familiares e pessoais, com vistas à sua inclusão no mercado de trabalho”. “De 1998 a 2018, houveram muitas vidas transformadas, muitos jovens que resgataram a sua dignidade, muitos empregos, sorrisos, vitórias. Hoje o Cidadão do Futuro continua a sua história, com a satisfação plena do dever cumprido a cada dia, em favor de nossos adolescentes e jovens”, ainda relatou na ocasião.

O endereço para contatos é rua Doze de Outubro, nº 825, Higienópolis.

Da Reportagem Local