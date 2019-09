Vagas Para Curso De Vendedor Estão Abertas No Caic Jovem

O curso de vendedor está com vagas abertas e é realizado com 160 horas, o aluno será capacitado para atuar com técnicas de vendas e atendimento ao público. A oportunidade é gratuita e o início das aulas está previsto para o dia 7 de outubro, das 13h às 17 horas, de segunda a sexta-feira. No total são 25 vagas disponíveis. O curso é uma oportunidade para compor a renda familiar, principalmente dos moradores que estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho.

As inscrições devem ser feitas na sede do Programa Caic Jovem (av. Dr. Francisco Agudo Romão Filho, s/n, Solo Sagrado). Informações podem ser obtidas pelo telefone 3524-9944. O curso é certificado pelo Senac que tem uma parceria com a Prefeitura de Catanduva e as aulas serão realizadas no Caic Jovem. A atividade tem apoio das secretarias municipais de Educação e de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert).

O vendedor deve ser treinado para atender toda pessoa como “o seu cliente” – aquele a quem deve dar toda a atenção, pois é a razão do seu trabalho e da sua profissão.

Além disso, deve conhecer profundamente todos os detalhes do produto ou serviço oferecido. É fundamental ter em mente que nunca é perda de tempo fazer demonstrações e prestar informações detalhadas aos atendentes sobre toda a linha de produtos da loja. O processo de venda exige paciência, dinamismo e uma série de habilidades importantes. Mas isso não quer dizer que é preciso ter um dom para ser um ótimo vendedor, as características podem ser aprimoradas com o tempo. O segredo é desenvolver as qualidades certas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local