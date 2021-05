Vacinômetro de Catanduva já Atinge Mais de 43 Mil Doses Aplicadas

Segundo a divulgação da secretaria de saúde de Catanduva a evolução da imunização contra a covid-19 em Catanduva com divulgação por doses. Das 43.528 vacinas aplicadas, 26.302 foram utilizadas na primeira dose, enquanto 17.226 foram para a segunda dose. A última atualização foi feita em 30/04/2021 às 19 horas.

Já segundo o site do Vacivida, Catanduva está na posição de 94º por aplicação de primeira dose e até agora 21,5% da população de Catanduva está vacinada.

VacinaJá e Vacinômetro –

Quem faz parte dos públicos-alvo da campanha pode realizar um pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), que vai agilizar o momento da aplicação da sua vacina. O preenchimento do formulário leva de um a três minutos e economiza até 90% do tempo de atendimento nos postos de vacinação, pois os profissionais conseguem resgatar os dados pré-enviados. Esse cadastramento não é obrigatório, mas facilita a rotina das equipes da saúde e dos pacientes.

O Vacinômetro com as doses aplicadas por município e todos os detalhes da imunização estão disponíveis em www.saopaulo.sp.gov.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local