Vacinômetro: Catanduva Ultrapassa 57 Mil Doses Aplicadas da Vacina Contra a Covid-19

Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva apontam que foram aplicadas 57.296 doses da vacina contra a covid-19. Desse total, 36.365 foram utilizadas na primeira dose e 20.931 na segunda aplicação do imunizante.

De acordo com o site VaciVida disponibilizado pelo Governo Estadual, Catanduva ocupa a 101ª posição no ranking de vacinação contra a covid-19. Ainda segundo o painel, a cidade vacinou 20,7% da população.

A atualização de ambos os balanços foi realizada na quinta-feira, dia 27, às 10h.

Cronograma

Atualmente estão sendo vacinadas pessoas com deficiência permanente (BPC) e pessoas com comorbidades, com idade entre 35 a 39 anos.

As pessoas com deficiência permanente devem apresentar comprovante do recebimento do benefício. Já as pessoas com comorbidades precisam levar o formulário obrigatório, disponível no site da Prefeitura de Catanduva, preenchido e assinado pelo médico responsável e paciente. Além disso, ambos os grupos devem apresentar o documento de identificação com foto e CPF.

Os quatro pontos de vacinação estão disponíveis para a aplicação das doses das 8h às 17h. São eles: a Secretaria Municipal de Saúde, na Rua Pará, nº 255, o Centro Dia do Idoso (CDI), na Rua Recife, nº 1475, esquina com a Rua Araraquara, o Cras Bom Pastor, na Avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº 99 e o drive-thru no Aeroporto, localizado na Rua Mogi das Cruzes, ao lado do bebedouro da Saec.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local