Vacinação em Grávidas e Puérperas Com Comorbidades Será na Segunda-Feira

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Saúde avança com a imunização contra a covid-19. A partir de segunda-feira, dia 17, será a vez de imunizar as grávidas e puérperas com comorbidades acima de 18 anos.

No momento da imunização é necessário apresentar documento de identificação com foto e o CPF, além do formulário obrigatório, disponível no site da Prefeitura de Catanduva (http://www.catanduva.sp.gov.br/wpcontent/uploads/2021/05/formulariodevacinacaocomorbidades-gravidasepuerperas.pdf) preenchido e assinado pelo médico responsável e paciente.

Para esse grupo, foram disponibilizadas 200 doses da vacina Coronavac.

Os quatro pontos de vacinação estarão disponíveis para a aplicação das doses. São eles: a Secretaria Municipal de Saúde, na rua Pará, nº 255, o Centro Dia do Idoso (CDI), na rua Recife, nº 1475, esquina com a rua Araraquara, o Cras Bom Pastor, na avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº 99 e o drive-thru no Aeroporto, localizado na rua Mogi das Cruzes, ao lado do bebedouro da Saec.

Comorbidades

Conforme o Ministério da Saúde, o grupo de comorbidades inclui doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndrome coronária, valvopatia, miocardiopatia e pericardiopatias, doença da aorta, dos grandes vasos e fistolas arteriovenosas, arritmia cardíaca, cardiopatias congênitas e próteses valvares, além dos dispositivos cardíacos implantados.

Também faz parte do grupo de comorbidades as pessoas com diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, cirrose hepática e HIV.

Vacinômetro

Dados do Vacinômetro revelam que até o momento, 50.598 doses foram aplicadas em Catanduva. Do número total, 31.706 foram utilizadas na primeira dose, enquanto que outras 18.598 foram para a segunda dose.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local