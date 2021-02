Vacinação de Idosos com Idades Entre 85 e 89 anos Têm Início a Partir de Hoje

Catanduva recebeu, na tarde de terça-feira, dia 9, mais uma remessa da CoronaVac. Dessa vez, 3.841 doses foram encaminhadas ao município. Parte do lote –1.041 doses – será revertida à vacinação de idosos com idades entre 85 e 89 anos. A etapa para imunização do grupo, dentro dessa faixa etária, tem início, a partir de hoje.

Os locais de vacinação para esse público inclui atendimento drive-trhu, no Parque do Aeroporto, perto do bebedouro da Saec, das 8 às 17 horas. Esta semana, os idosos com 90 anos ou mais começaram a ser vacinados contra covid-19.

Outra parte do imunizante – 2.800 doses – será reservada à aplicação da segunda dose da vacina aos profissionais da saúde, que foram imunizados pela primeira vez em janeiro.

O atendimento a esse público ocorrerá a partir de amanhã, dia 10, das 8 às 17 horas, em três locais: Secretaria Municipal de Saúde, Centro Dia do Idoso e Cras Bom Pastor.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local