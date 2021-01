Vacinação Contra Covid-19 Tem InÍcio Com Primeira Profissional da Saúde de Catanduva

Ontem (20) aconteceu o inicio da vacinação contra o covid-19, o evento inicial aconteceu às 14h na UPA de Catanduva com as aplicações sendo, neste primeiro momento, destinadas aos profissionais da saúde.

A primeira a receber a dose foi a técnica de enfermagem, Lair Aparecida Pereira de 56 anos, que completava ontem seus 34 anos de profissão e trabalha na UPA de Catanduva há sete anos.

Logo depois foi a vez da coordenadora do serviço de higiene e limpeza, Valéria Cristina Piva Dias, 29 anos, que atua há 4 anos na UPA e também outra mulher recebeu a dose Isabela Maria Torres, 33 anos, médica responsável técnica pela unidade. Na solenidade estavam autoridades da cidade, como Prefeito Osvaldo de Oliveira, vice-prefeito, Claudio Cláudio Romagnolli, secretaria de saúde de Catanduva, Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira e vereadores.

De acordo com a Secretaria de Saúde, aproximadamente 160 profissionais da UPA serão imunizados contra a Covid- 19 . Segundo o gerente da UPA, Giovani de Carvalho, que enfatizou com muita alegria sobre a importância da imunização nos profissionais da UPA.

Em conversa com a primeira profissional que tomou a vacina, ela estava emocionada e contou que trabalhou com muita gente que adquiriu a doença, uns ela viu morrer, outros ela viu a recuperação, mas mesmo assim é doloroso passar pela doença e ela vê a vacina como a esperança de dias melhores e um presente para seu aniversário de profissão que ama tanto e se orgulha da carreira que escolheu para vida.

Logo após a aplicação da vacina em profissionais da UPA, a Fundação Padre Albino também iniciou a imunização no quadro de colaboradores. Ao todo, de acordo com Renata Rocha Bugatti, Diretora de Saúde da Fundação Padre Albino, são 3400 profissionais da área, no entanto, neste primeiro momento, 900 serão imunizados – aqueles que atuam diretamente com o atendimento de pacientes com a Covid-19.

Cinco profissionais da Unidade para Respiratórios Agudos (URA), no Hospital Emílio Carlos, receberam a primeira dose da vacina: o médico Farid Felício Casseb Neto, a auxiliar de hotelaria Miriam Perez de Camargo, a fisioterapeuta Denise Justino Afonso Cardoso, a técnica de enfermagem Regiane Cristina Barão e a enfermeira Ágata Ferreira.

Os profissionais vacinados estavam de plantão no momento da imunização. “Já tive COVID e sei da sensação; esperamos resultados positivos na luta contra a doença”, disse o médico Farid Neto. “Essa é nossa chance de tudo melhorar. É a esperança diante de toda a situação”, relatou emocionada a enfermeira Ágata. “Peguei COVID logo no começo da pandemia e foi terrível passar pela doença; hoje me sinto honrada por ser uma das primeiras a ser imunizada”, contou a técnica Regiane. “A vacina é a esperança para os profissionais da saúde em não vermos mais as pessoas doentes como estamos vendo”, afirmou a fisioterapeuta Denise. “Tenho um pouco de receio por conta de tudo o que ouvimos por ai, mas ao mesmo tempo sinto um grande alívio por estar segura”, confessou a primeira colaboradora a ser imunizada, Miriam Camargo.

Profissionais do Hospital Unimed São Domingos e Mahatma Gandhi também receberam as doses para imunizar os profissionais da linha de frente. A secretária de Saúde explica que no início do ano, com o Plano Estadual de Enfrentamento ao covid-19, foi elaborado o Plano Municipal de Imunização, com os pontos estratégicos, pontos volantes e população atendida. Por conta da mudança do Plano Estadual, para o Nacional foram necessárias adequações. “Recebemos as doses. Os profissionais da linha de frente, envolvidos diretamente com a covid-19, como Pronto-Socorro, Unidade Respiratória, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da covid-19 e internação da rede pública e privada, serão os imunizados nessa etapa. Tão logo o Governo do Estado encaminhe novas doses, seguiremos o nosso plano ope

