A campanha de vacinação contra a raiva continua em três bairros neste domingo (29). São eles: Morada dos Executivos, Jardim das Oliveiras e Morada dos Pássaros que contam com os trabalhos. Desde ontem, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) estão no bairro. O objetivo é o de vacinar, no total, mais de 20 mil animais em Catanduva. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde.

Entre os animais, 17.379 são cães e outros 3.509 são gatos. O atendimento é realizado por escalas para que os profissionais tenham controle e acesso aos animais que devem receber as doses. As áreas mais distantes são as que contarão com as primeiras doses da campanha que começou no dia 15de julho. Foram mais de 1,5 mil animais que receberam as doses da vacina na primeira etapa da campanha. No total, foram 1.319 cães e outros 216 gatos imunizados.

Até o momento, não há cronograma definido sobre as demais localidades que as equipes percorrerão. Se houver necessidade, na semana que vem os trabalhos vão continuar nas chácaras, de acordo com a Secretaria de Saúde.

Ao longo da campanha, serão montados também, postos móveis de vacinação nos quatro cantos da cidade, para atender a demanda a partir de setembro. O objetivo é facilitar o acesso dos donos para imunizarem os pets. Outra alternativa oferecida para aqueles que criam grande quantidade de cães e gatos é realizar o agendamento no Centro de Controle de Zoonoses pelo telefone (17) 3524-2445.

Vale ressaltar que os animais com mais de três meses de idade devem ser vacinados todos os anos para serem protegidos contra a raiva. As doses que são de graça são disponibilizadas pelo CCZ. O objetivo é o de vacinar o maior número de animais possíveis.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local