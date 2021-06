Vacinação contra a covid-19 em Catanduva será em novo horário

A vacinação contra a Covid-19 em Catanduva acontecerá em novo horário. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento ao público será realizado das 8h às 16h. Outra mudança é que o posto de vacinação Centro Dia do Idoso será desativado. A medida foi tomada devido à baixa procura no local.

A estrutura para vacinação será mantida nos outros três postos: drive-trhu do Aeroporto (Rua Mogi das Cruzes), CRAS Bom Pastor (Avenida Pastor José Dutra de Moraes, nº 99) e Secretaria Municipal de Saúde (Rua Pará, 255).

Nesta quarta-feira, dia 02, serão imunizados pessoas com deficiência permanente (BPC) e pessoas com comorbidades, com idade entre 30 a 34 anos.

As pessoas com deficiência permanente devem apresentar comprovante do recebimento do benefício. Já as pessoas com comorbidades precisam levar o formulário obrigatório, disponível no site da Prefeitura de Catanduva, preenchido e assinado pelo médico responsável e paciente. Além disso, ambos os grupos devem apresentar o documento de identificação com foto e CPF.

Formulário

A vacinação contra a Covid-19 para grupos com comorbidades possui obrigatoriamente apresentação do formulário padrão disponível no site da Prefeitura de Catanduva e um documento com foto. O formulário deve ser preenchido e assinado pelo médico responsável e paciente.

Estão dispensadas da apresentação do formulário obrigatório as pessoas com síndrome de down, pacientes renais em diálise (terapia renal substitutiva), transplantados em uso de imunossupressores e pessoas com deficiência permanente (BPC). Estes deverão apresentar apenas um documento comprobatório da sua condição.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local