Vacinação Antirrábica Em Catanduva Está Sendo Feita Por Agendamento

A Secretaria Municipal de Saúde retomou a vacinação contra a raiva para cães e gatos. A imunização é feita apenas na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), mediante agendamento. A atividade estava suspensa desde a segunda semana de julho, devido à redução nos estoques da vacina no país.

A campanha tradicional, com pontos de atendimento nos bairros, não será realizada neste ano, conforme orientação do Governo do Estado de São Paulo e como medida de prevenção ao novo coronavírus. Para vacinar seu animal de estimação, é preciso agendar dia e horário pelo telefone 3524-2445. A intenção é aproveitar melhor os frascos da vacina. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h.

De maneira preventiva, uma ação de bloqueio de foco foi feita na semana passada, em decorrência da confirmação de um caso de raiva em um logo-guará do Zoológico Municipal. Equipes da Secretaria de Saúde realizaram a vacinação de cães e gatos, casa a casa, no entorno do Bosque. Nas casas vazias, foi deixada notificação para que o interessado agende a vacinação do animal na UVZ. A confirmação do caso em um animal silvestre comprova que há morcego contaminado com o vírus da raiva naquela região. Ao detectar morcegos caídos, o animal deve ser isolado, sem ser manipulado. É preciso comunicar a UVZ pelo telefone 3524-2445. Se houver acidente de cães e gatos com morcegos, a UVZ também precisa ser informada imediatamente. Em caso de mordedura ou arranhadura, o cidadão deve procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa.

A raiva é um vírus zoonose, ou seja, que pode ser transmitido do animal para o homem. Ainda que seja considerada incomum nos dias de hoje, ainda gera muitas preocupações para amantes de bichinhos de estimação, pois é fatal em quase 100% dos casos. Essa doença contagiosa é transmitida através da saliva de animais contaminados, por isso, sua principal forma de propagação é a mordida. Tanto nos pet quanto em pessoas, o vírus pode ficar encubado por até duas semanas até que os sintomas surjam, sendo a agressividade mais notável. Devido à facilidade da contaminação, a vacina é tão importante. Além da mordida, a contaminação também pode ocorrer por arranhões e até mesmo o simples contato com excrementos e secreções.

Ariane Pio

Da Reportagem Local