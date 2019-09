Vacinação Antirrábica Em Bairros De Catanduva Começa Hoje

A Campanha de Vacinação Antirrábica chega hoje aos bairros de Catanduva. O atendimento, que começa neste sábado e se estende até amanhã, dia 15, será realizado pela Secretaria Municipal de Saúde aos finais de semana. A imunização é gratuita e protege cães e gatos contra a doença. As equipes vão estar posicionadas em pontos estratégicos por toda a cidade. Ao todo, serão 82 pontos móveis de vacinação.

Segundo cronograma divulgado pela Prefeitura de Catanduva, no sábado de manhã, das 9h00 às 12h30, haverá concentração nos seguintes locais: Centro, Jardim Del Rey, Jardim Paraíso, Jardim Santa Helena, Nova Catanduva 2, Parque Flamingo, Pedro Monteleone, Theodoro Rosa Filho, Vila Amêndola.

No mesmo dia, das 13h00 às 17h00, será nos bairros: Agudo Romão II, Jardim Imperial, Parque Flamingo, Pedro Monteleone, Vila Celso, Vila Guzzo, Vila Rodrigues, Vila Santo Antonio e Vila Soto. Outras localidades serão atendidas no período integral, das 9h00 às 17h00, como Cidade Jardim, Gabriel Hernandes, Alpino, Nova Catanduva 1 e Vila Engrácia.

No domingo de manhã serão atendidos os bairros: Cecap, Cidade Jardim, Giordano Mestrinelli, Del Rey, Imperial, Centro, Maria Jorge e Vila São Luiz. No período da tarde, haverá pontos de imunização no Agudo Romão, Paraíso, Monte Líbano, Nova Catanduva 2, Flamingo, Vila Amêndola, Vila Paulista e Vila Santo Antonio. Também no domingo, mas em período integral, serão atendidos os bairros Cidade Jardim, Gavioli, Santa Paula, Nova Catanduva 1, Martani e Vila Soto.

“A ação é de responsabilidade da Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ). Inicialmente, a campanha percorreu chácaras. Depois, foram vacinados animais que vivem em propriedades na zona rural do município. Animais a partir de três meses de idade devem ser vacinado anualmente contra a raiva”, ressalta a assessoria de imprensa da Prefeitura.

A programação completa de bairros a serem atendidos pode ser verificada no site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br).

Da reportagem local