VACINA RUSSA E SEUS EFEITOS

O anúncio da vacina russa pelo próprio presidente daquele país, Vladimir Putin, não deixa de ser um feito que vem chamando a atenção do mundo inteiro, estando neste contexto o Brasil, à vista de uma luta incessante para combater a Covid-19.

Nesta última terça-feira, dia 11 do corrente, para surpresa de milhões de todo o mundo, o presidente russo anunciou a aprovação da vacina “Sputinik”, desenvolvida pelo país para prevenir o tão falado coronavírus. Nessas condições, entende-se que a regulamentação aconteceu em tempo recorde com testes importantes.

Por outro lado, temos conhecimento de que a referida vacina, de acordo com as autoridades da Saúde do Brasil, há necessidade de uma comprovação sobre a sua eficácia, tanto é que recebeu algumas críticas por parte de autoridade de saúde da comunidade científica, devido aos riscos associados à segurança do produto e nem poderia ser diferente.

Importante evidenciar nesta oportunidade o fato de que a Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que a Rússia não deveria se desviar dos métodos indispensáveis de testes de comprovação da eficácia e segurança das vacinas, uma posição que deveria ser adotada pelo Brasil através das autoridades da Saúde.

Entretanto, segundo a vice-primeira-ministra russa Tatiana Golikova, a vacina, que é uma das promissoras em teste atualmente no país, será submetida a um ensaio clínico maior durante o mês em curso. Em agosto de 2020 planejamos tratá-la sob outras condições para não deixar margens de dúvida sobre os efeitos positivos, declarou a vice-ministra.

O presidente russo, ao se pronunciar sobre a vacina, afirma que tal feito passou por todas as etapas exigidas e se mostrou eficaz, oferecendo imunidade duradoura contra o vírus do coronavírus.

Ainda sobre o líder russo, acrescentou que uma de suas filhas adultas recebeu duas injeções da vacina e está bem, sendo que o Ministério da Saúde daquele país afirmou que a vacina oferece até dois anos de imunidade, portanto, não deixa de ser um ponto positivo de combate à Covid-19.

O diretor assistente da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Jarbas Barbosa, afirmou nesta terça-feira, dia 11, durante entrevista coletiva, que a Organização Mundial de Saúde (OMS), está em contato com autoridades da Rússia, a fim de obter dados sobre a vacina para Covid-19 anunciada por Moscou. Barbosa ressaltou, no entanto que, após ter essas informações, a OMS fará alguns estudos, a fim de adotar uma posição sobre essa e outras vacinas.

Tão logo foi anunciada a vacina russa, autoridades do Estado do Paraná, tomou a iniciativa de firmar acordo com as autoridades da Rússia para produção da vacina contra o coronavírus, uma medida que deveria ser adotada por outros estados, principalmente São Paulo, onde o número de vítimas aumenta sucessivamente.

Apesar das conversas avançadas entre a Rússia e o governo paranaense para poder ser aplicada no Brasil, esclarece a autoridade do Setor de Saúde, que a vacina precisa seguir os protocolos da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que incluem prévia testagem na população.

Ainda sobre a vacina, é bom lembrar que o mundo foi pego de surpresa com o anúncio da Rússia, que corresponde à primeira vacina contra a Covid-19, porém, a comunidade científica se mantém um pouco confusa em relação ao anúncio de Vladimir Putin.

O infectologista Renato Kfouri, da Associação Paulista de Medicina (APM), afirma que a vacina não terá aprovação mundial se o país não apresentar comprovações de que todos os testes possíveis foram realizados e, além desse fato, sem critérios rigorosos de licenciamento, o imunizante pode até representar riscos à saúde humana.

É evidente que todos esperam pelo melhor e que a vacina russa tenha sucesso para combate de uma vez por todas ao grande mal que se alastra cada vez mais em todo o mundo, onde reside a esperança de que alguma inovação como é o caso de uma vacina eficaz possa dar alegria e tranquilidade à população de todo o universo.

Alessio Canonice

Técnico em Contabilidade aalessio.canonice@

bol.com.br

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL

Compartilhe isso: Twitter

Facebook