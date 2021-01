Vacina Contra Covid-19 Ainda é Esperada em Catanduva

Vacina contra Covid-19, disponibilizada pelo Governo do Estado, ainda é esperada em Catanduva. Ontem, durante todo o dia, a expectativa era de que doses fossem direcionadas ao município, porém, até o final do dia, o recebimento não foi confirmado.

A secretária Cláudia Monteiro afirmou que durante várias vezes entrou em contato com a Vigilância Epidemiológica em Rio Preto. “Hoje (ontem) por duas, três vezes, entrei em contato com a diretora do grupo de Vigilância Epidemiológica de Rio Preto para obter informações sobre data e horário possível para a chegada em Catanduva para podermos acompanhar, ir para o local que essas doses serão armazenadas para começarmos. O município conta com salas de vacinas em todas as unidades de saúde, mas vamos priorizar o atendimento seguindo o plano estadual e nacional de vacinação, neste primeiro momento, os profissionais de saúde. Temos o CEM que está organizado para iniciar também logo que as doses chegarem e, gradativamente, ir ampliando conforme o cronograma de público prioritário”, disse a secretária.

A distribuição das vacinas, seringas e agulhas para o interior também começou nesta segunda-feira (18) para cinco hospitais-escola do interior: os Hospitais das Clínicas de Campinas, Botucatu, Ribeirão Preto, Marília e o Hospital de Base de São José do Rio Preto. No total, cerca de 60 mil profissionais que atuam nesses hospitais serão imunizados contra a COVID-19. Além disso, desde às 7h, já estão sendo aplicadas doses da vacina em trabalhadores do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, da capital.

A campanha começou ainda no domingo (17), minutos após aprovação do uso da vacina do Instituto Butantan pela Anvisa. Somente no domingo, foram vacinadas 112 pessoas, incluindo a primeira brasileira a ser vacinada no país: a enfermeira Mônica Calazans, da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

A partir de hoje (19), grades de vacinas e insumos também serão enviadas a polos regionais para redistribuição às Prefeituras, com recomendação de prioridade a profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia, informava o governo do Estado.

Cada hospital será responsável pelo preenchimento dos sistemas de informação oficiais definidos pela Secretaria da Saúde para monitoramento da campanha.

A campanha de imunização contra a COVID-19 em São Paulo será desenvolvida segundo a disponibilidade das remessas do órgão federal. À medida que o Ministério da Saúde viabilizar mais doses, as novas etapas do cronograma e públicos-alvo da campanha de vacinação contra a COVID-19 serão divulgados pelo Governo de São Paulo.

Karla Konda

Editora Chefe