Vacina BCG Está Em Falta Em Várias Cidades Do Estado De São Paulo

Várias cidades da região confirmaram na última segunda-feira (29/07) que a vacina BCG está em falta e que não há previsão para a chegada de novas doses. A BCG é uma vacina usada para a prevenção da tuberculose.

A Secretaria do Estado de Saúde informou que recebe as doses compradas pelo Ministério da Saúde e que faz o repasse para os municípios do Estado. A Secretaria informou ainda que ultimamente vem recebendo as doses das vacinas de forma irregular.

Em nota, o Ministério da Saúde diz que todas as aquisições de medicamentos, vacinas, soros e demais imunológicos passaram recentemente por uma avaliação de qualidade pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), antes da liberação dos lotes e os prazos, seguem os critérios de avaliação dos produtos. O Ministério da Saúde informa ainda que foram enviadas, neste ano, mais de 4,2 milhões de doses da vacina BCG para todo o país, sendo 544,8 mil para o estado de São Paulo. Antes de serem encaminhadas aos estados, os lotes são analisados pelo INCQS.

O quantitativo autorizado no mês de julho foi reduzido, porque parte do estoque ainda está sob análise. A medida visa manter o controle e a segurança das vacinas que são disponibilizadas para a população nos mais de 40 mil postos em todo o país.

A vacina BCG é utilizada para garantir imunidade à meningite tuberculosa, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. A administração desta vacina em massa é importante para prevenir as manifestações mais graves da doença, como a própria meningite tuberculosa e a tuberculose miliar. A BCG deve ser aplicada nas crianças ao nascer nas maternidades, ou na primeira visita da criança ao serviço de saúde, o mais rápido possível.

Um farmacêutico conta que a BCG serve principalmente para evitar a transmissão da bactéria Mycobacterium tuberculosis, um dos principais causadores da tuberculose. “A BCG é uma vacina importante que serve para evitar a transmissão da bactéria causadora da tuberculose. Essa bactéria também pode afetar outras partes do corpo, como os ossos ou as meninges, que são as camadas de proteção do cérebro, causando assim meningite em vez de tuberculose. Acredito que novas doses dessa vacina devem ser disponibilizadas o quanto antes, visto a importância que elas têm no combate à tuberculose ou até mesmo a meningite”.

André Santos

Da Reportagem Local