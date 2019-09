V Superliga De Xadrez Acontecerá No Sábado Na Inclusão Social

A V SuperLiga de Xadrez 2019 acontecerá no sábado (7), na sede da Inclusão Social, a partir das 10h. Realizado pela Prefeitura de Catanduva através da Secretaria Municipal de Educação, o evento é oficial do calendário CBX/FIDE.

A Secretaria de Educação de Catanduva, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca contou que este evento faz parte do calendário oficial da SuperLiga de Xadrez haverá a participação de vários municípios, escolas municipais, escolas particulares e alunos que já fazem essa atividade.

As inscrições foram realizadas pelo site e com a confirmação o candidato doará 1kg de alimento que será entregue ao Fundo Social. As atividades serão realizadas após confirmação de presença dos candidatos às 10h e às 17h encerramento dos jogos. Os prêmios serão para o primeiro, segundo e terceiro lugar, também haverá premiações de medalhas até 10º lugar e cada categoria também estarão recebendo premiações. A arbitragem ficará por conta da SuperLiga de Xadrez.

“Um evento muito importante para nossos jovens, muitos deles que já participam das aulas durante o ano todo onde incentiva o desenvolvimento do intelecto, o raciocínio e a memória. Convido a todos para prestigiar a V SuperLiga de Xadrez” concluiu a secretaria de educação de Catanduva.

Presente em várias cidades do Estado de São Paulo, a SuperLiga de Xadrez é um Circuito Enxadrístico destinado a promover e fomentar a modalidade, proporcionado desenvolvimento intelectual, esportivo e social. A inclusão Social fica na Rua XV de Novembro, 1.600.

Ariane Pio

Da Reportagem Local