Usuários Reclamam de Sanitários do Terminal Urbano Estão Abandonados e Sem Limpeza

O jornal O Regional recebeu uma reclamação de que os banheiros do Terminal Urbano estavam abandonados e com isso, os usuários do coletivo da empresa Suzano não conseguiam utilizar.

Na reclamação feita através dos números do whatsaap dos jornalistas dizia que os sanitários do terminal estavam sujos, fedidos e as portas não trancavam. O usuário estava indignado pelo fato do descaso com as pessoas que utilizam o transporte e pelas condições do local onde embarcam ou desembarcam passageiros que muitos precisam utilizar os sanitários.

Além das várias greves dos motoristas que deixaram os passageiros sem opção de transporte e a passagem que ele considerou cara para ter um tipo de serviço como da Viação Suzano. Entramos em contato com a prefeitura que é responsável pela contratação da empresa e do local. Em nota foi explicado sobre a limpeza dos terminais tanto rodoviário quanto urbano. “A Prefeitura informa que a limpeza tanto no Terminal Urbano, quanto no Terminal Rodoviário, é realizada de forma contínua. Na rodoviária, duas colaboradoras cuidam da manutenção diária do espaço, incluindo a limpeza nos sanitários. Além disso, uma vez por semana, a equipe lava as dependências, por completo, com apoio de um caminhão pipa.

No Terminal Urbano, uma colaboradora dá expediente na área da limpeza”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local