Usuários Reclamam Da Nova Empresa De Transporte Público

A Viação Suzano assumiu ontem (31) as linhas de ônibus de transporte coletivo do Catanduva. Mas, no primeiro dia, usuários reclamaram do atraso de algumas linhas do ônibus, da falta de alguns horários e muitos perguntavam quem vai arcar com a devolução dos antigos passes (cartões) que os usuários comparam da antiga Via Sol.

No terminal urbano no período da tarde de ontem se encontravam alguns usuários confusos em relação em como vai ficar o antigo passe/cartão. Uma funcionária pública reclamava que havia comprado um cartão passe da Via Sol com credito de R$ 200 reais e lamenta que possa perder o dinheiro, outra senhora reclamou que não existe cartão de plástico e os funcionários deram um monte de papelzinho simbolizando o passe do trabalhador, ela explicou que pode perder muito fácil. Outro homem que estava ali comentou dos horários atrasados devido a junção de duas linhas. Já uma moça que trabalha no comércio disse que perdeu a hora do trabalho, pois não aceitarão o cartão passe da Via Sol e ela não tinha dinheiro algum para pegar o ônibus naquela hora tendo que ligar para um parente leva-la até o trabalho e arrumar dinheiro para voltar pra casa.

Tentamos contato com o gerente da Viação Suzano, mas não tivemos retorno para as questões dos usuários e Via Sol também tentamos contato para saber como ficaria a devolução dos cartões passe, mas até o fechamento dessa edição não houve retorno. Já a prefeitura de Catanduva foi a única que enviou uma nota para esclarecer o fato aos usuários “A Prefeitura de Catanduva esclarece que os créditos remanescentes nos cartões da Via Sol realmente não podem ser utilizados nos ônibus da Auto Viação Suzano. A empresa que está deixando o serviço deverá contabilizar os valores pendentes nos próximos dias e decidir a política de devolução aos usuários. Assim que esse procedimento estiver definido, será dada ampla divulgação aos usuários do transporte coletivo.”

Sobre a frota, ao todo serão 20 veículos – 17 para percorrer os itinerários e três para substituição, se necessário. De acordo com a prefeitura, os veículos foram vistoriados e todos preparados para o trabalho. A Auto Viação Suzano assume o transporte coletivo da cidade em contratação emergencial por 180 dias.

A contratação emergencial vai perdurar até que a licitação da concessão do transporte urbano seja concluída. Pelo contrato, a Viação Suzano assumirá as linhas e itinerários atuais, e a tarifa será mantida em R$ 4. Até terça (30), o transporte local estava sob-responsabilidade da Via Sol.

Ariane Pio

Da Reportagem Local