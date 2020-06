USP Fuvest Abre Inscrições Para Isenção ou Redução de Taxa do Vestibular 2021

As inscrições para o pedido de isenção do pagamento ou redução no valor da taxa de inscrição para o Vestibular 2021 da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), que seleciona para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP), começaram na segunda-feira (15).

Os candidatos interessados têm até o dia 10 de Julho para realizar a solicitação por meio do site da Fuvest e podem consultar o regulamento no mesmo endereço eletrônico.

Para solicitar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, ter cursado o Ensino Médio Completo em instituições da rede pública de ensino municipal, estadual ou federal. A solicitação é efetuada com o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e e-mail pessoal do candidato, sendo válida apenas uma solicitação por CPF. Para efetivar a solicitação, o candidato deverá efetuar login no site da Fuvest, preencher o formulário online com os dados solicitados e anexar cópia de todos os documentos requeridos.

Durante o preenchimento, o candidato deverá optar apenas por uma entre três formas de benefício. A primeira é a isenção total da taxa para quem possui renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo de no máximo R$ 1.745,32. Outra, redução de 50% da taxa de inscrição para quem possui renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo entre R$ 1.745,33 e R$ 3.490,65. Por último, redução de 50% da taxa para quem tem renda bruta mensal individual ou familiar por indivíduo de no máximo R$ 2.327,10, conforme a Lei Estadual nº 12.782/2007 (para processos de seleção de órgãos públicos de São Paulo).

Não é possível modificar a opção de benefício após o envio do pedido. O resultado dos candidatos aprovados para isenção ou redução da taxa será divulgado até o dia 7 de Agosto.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook