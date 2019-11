Uso De Mídias Sociais Marca Semana Municipal De Combate Ao Aedes Aegypti

A partir de hoje, dia 24 de novembro, Catanduva entra na Semana Municipal de Combate ao Aedes aegypti. Desta vez, a ação terá por diferencial uma versão digital, com o intuito principal de engajar os moradores para fazer viralizar a #catanduvacontradengue.

Para o projeto, a ideia é criar uma mobilização pela internet em que os internautas compartilhem, em suas redes sociais, imagens ou vídeos que mostrem atitudes simples, de eliminação de criadouros em casas e terrenos, prédios públicos e empresas. A campanha une a Secretaria de Saúde às instituições de saúde do município: Fundação Padre Albino (Hospitais Padre Albino, Hospital Emílio Carlos e Padre Albino Saúde), Hospital Mahatma Gandhi e Unimed Catanduva.

O tema será abordado pela EMCAa – Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti ao longo da semana em atividades que envolverão público diversificado. Dentre elas, haverá intervenção nas escolas, que já vêm desenvolvendo ações antecipadas.

“Nos últimos dias, uma verdadeira mobilização tomou conta da comunidade escolar com pedágios educativos e passeatas. A didática envolveu a produção de cartazes e todo o material de conscientização pelos alunos em sala de aula. Na próxima semana, a ação será extensiva aos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), hospitais, UPA, comércio, igreja, faculdade, Poupatempo, Sesc e Senac.

A cada ação, será reforçada a mensagem do uso das ferramentas digitais da campanha para postagens com a #catanduvacontradengue. No primeiro dia de campanha, será realizada atividade educativa no Zoológico, das 14 às 17 horas. Equipe de trabalho estará de prontidão para orientações sobre o combate à dengue aos visitantes. Para o encerramento, na sexta-feira, dia 29, a EMCAa vai promover um arrastão em prédios e repartições públicas da Prefeitura”, informa a nota oficial enviada ao O Regional.

Contando com o apoio de funcionários, a mobilização visa eliminar criadouros do mosquito e usar a #catanduvacontradengue para divulgar todas as ações que forem feitas com essa finalidade.

É válido ressaltar, ainda, que em 2019 Catanduva vivencia situação de epidemia de dengue. Desde o começo do ano, a cidade registrou 2.564 casos da doença. Outros 209 exames ainda estão em investigação.

Da Reportagem Local