Usina de Oxigênio é liberada para Obras Enquanto Setor de Construção Civil Parado

De acordo com Decreto Municipal nº 8.040 publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município no dia 11 de junho, as atividades do setor de construção civil estão proibidas. O Jornal O Regional recebeu diversos questionamentos sobre a obra iniciada nesta semana ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Eu sou do ramo de construção civil e estou proibido de trabalhar, se o decreto lockdown é pra um deve ser para todos. Por que no UPA os pedreiros estão trabalhando? Mesmo que seja uma usina de oxigênio, poderia ser feito antes do decreto. Isso é errado, lockdown parcial, sou pai de família e nosso setor não pode trabalhar”, enviou um dos nossos leitores que preferiu não ser identificado.

Questionamos a Prefeitura de Catanduva sobre a autorização da obra que em nota respondeu “Serviço de Enfrentamento à Covid. Usina para gerar oxigênio aos leitos da UPA.”

O anúncio da construção da nova usina de oxigênio instalada ao lado da UPA, foi feito na última quarta-feira, dia 16, pelo Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa em parceria com o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde (Consems); Governo do Estado de SP, SESSP e empresa Petrobras.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local