USE Intermunicipal Catanduva Traz Live Hoje Com Poeta Edgar Diniz

Acontece hoje (23), as 20h, uma live com Edgar Diniz é poeta, cordelista, professor, produtor cultural, trabalhador espírita de Recife (PE). Intitulado como a Poesia: A Linguagem Da Alma.

Os interessados podem acompanhar pelo Facebook: http://fb.com/usecatanduvaeregiao ou Assistir pelo Youtube: http://bit.do/YouTube_USE_Catanduva e https://youtube.com/c/RedeAmigoEspiritaTV.

Sobre o poeta

educador

Edgar Ferreira Diniz Junior, Poeta, Cordelista e Professor na escola estadual Guedes Alcoforado com aulas de História, sociologia, filosofia e Cordel. Natural de Patos na Paraíba. Há 20 anos radicado em Pernambuco, Brasil.

Licenciado em História com pós-graduação (Lato sensu) em História do Nordeste. Desde 2006 atua na área da educação com aulas de Literatura de Cordel, com o projeto EDUCANDO EM CORDEL que visa as escolas, a arte da poesia e a possibilidade de utilizá-la como forma pedagógica.

Desenvolve um belo projeto educacional que leva poesia às escolas públicas, particulares e estabelecimentos prisionais. Dedicado divulgador, de rara sensibilidade e grande idealista espírita.

Ariane Pio

Da Reportagem Local