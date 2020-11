Urnas Eletrônicas São Preparadas e Lacradas Pela Justiça Eleitoral

As urnas eletrônicas que serão utilizadas na semana que vem, estão sendo preparadas e lacradas pela Justiça Eleitoral de Catanduva. O procedimento é publico e o eleitor e integrantes de partidos políticos podem acompanhar.

De acordo com o Chefe do Cartório Eleitoral, Marcelo Micena, ontem e hoje os funcionários da Justiça eleitoral seguem os trâmites de segurança das urnas. “Estamos fazendo a preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições. Trata-se da implantação do sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral e, uma vez implantado, as urnas serão individualmente lacradas. Cada urna recebe oito lacres, que são lacres físicos produzidos na Casa da Moeda, depois de lacradas são transportadas para o 30º Batalhão da Polícia Militar, uma vez transportada, a sala também será lacrada para impedir qualquer violação. Temos uma longa tradição de segurança quando se trata em votação eletrônica, estamos trabalhando duramente para entregar uma eleição de altíssimo grau de segurança e excelência”, afirmou. E um evento aberto ao público, todos podem fiscalizar, tirar as dúvidas, seguindo as regras de prevenção à Covid-19.

Depois desse procedimento, desta sala lacrada, as urnas, seguem para as sessões eleitorais.

Karla Konda

Editora Chefe