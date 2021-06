Já estão no ‘posto’ os três novos cilindros de oxigênio, adquiridos pela Prefeitura de Elisiário, por meio do Departamento de saúde, com capacidade de 10 litros cada, garantindo assim o estoque para o atendimento de urgência, emergência e manutenção no município.

“O momento é dificil, mas tenho certeza que juntos vamos superar as dificuldades”, destacou o prefeito Cássio Bertelli.

Da Reportagem