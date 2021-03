UPA Tem Reclamações Sobre Demora e Tratamento Rude Por Profissionais

Prestes a se tornar exclusiva para a Covid-19 – temporariamente e a partir de quinta-feira, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) tem gerado reclamações de usuários ou familiares de quem precisa do atendimento. Até mesmo a forma de tratamento com os pacientes é alvo de reclamação de quem precisa ir até a unidade.

Giovanni de Carvalho, gestor da UPA afirma: “Os atendimentos não estão juntos. Cada um fica de um lado. O corredor da esquerda é para Covid e o corredor da direita é para outros sintomas. Tem um profissional na porta que faz a triagem. De acordo com que ela apresenta, direcionamos ou para fila da direita ou para esquerda. Esse fluxo não se mistura”. Sobre demora do atendimento, o paciente chega, é triado, é atendido e colhe exames. “Esse tempo é o tempo que ele aguarda, mas ele está atendido, aguardando os exames”, afirma.

Sobre a forma de tratamento de médicos e outros profissionais com os pacientes, o gestor da unidade afirmou desconhecer qualquer reclamação e argumentou que o que mais tem acontecido é “Não pode entrar acompanhante, paciente entra sozinho, fica sozinho, e a população não está entendendo isso. E muitas vezes alguns não entendem tentam entrar e temos de falar com mais rigor porque é regulamentado e pode ser que está sendo interpretado errado. Mas eu vou averiguar, mas não estamos sendo arredios estamos trabalhando muito para tudo saia da melhor maneira”, afirmou.

Nossa equipe esteve ontem à tarde na UPA para acompanhar reclamações recebidas. Dentre elas, a informação de que pacientes com síndrome gripal (Suspeito ou confirmado com a Covid-19) estariam em mesma sala que pacientes que deram entrada com outras queixas médicas.

Moradores relatam aguardar mais que duas horas para o atendimento. Teve moradora que buscou por atendimento às 09 horas e às 15 horas, ainda aguardava na unidade.

“Eu estava dirigindo, fui para cidade fazer algumas coisas, meu marido está esperando no carro. Passei mal e vim direito. Preferir vir dirigindo do que chamar a ambulância e estou aqui ainda aguardando desde a manhã”, disse a paciente.

Familiar de um senhor que deu entrada na UPA estava do lado de fora da unidade aguardando notícias, já que não foi permitida a entrada. “Estamos desde às 8h30 reunidos aqui. Chegou de Samu, fizeram os exames. Colocaram ele para dentro, repetiram os exames, só que até agora não tivemos retorno. A médica deu umas informações, mas agora já são 15h15 e não temos resposta. Foi constatada que tem duas pessoas com Covid-19 na mesma sala que ele está. E ele não esta com Covid-19. Ele tem problema de coração. Nossa preocupação é essa de estar na sala com duas pessoas com Covid-19”, afirmou outra paciente.

Uma hora e meia depois, a assistente social da UPA foi falar com a família que aguardava pelo lado de fora.

Outra moradora de Catanduva que precisou utilizar a UPA chamou o atendimento obtivo como “pouco caso”. “Um pouco caso, vai medir a temperatura, joga o termômetro em cima da mesa, o aparelho de colocar no dedo, mesma coisa. Você pergunta as coisas responde com agressividade. Que situação deprimente que o brasileiro tem de passar. Fiquei uma hora esperando a médica voltar, e lá fora aquele caos, horrível”.

