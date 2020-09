Uniodonto Catanduva Lança Site Para Impulsionar Comércio Local Na Pandemia

A Uniodonto Catanduva lança neste mês de setembro o site https://parceiros.uniodontocatanduva.com.br/, para ajudar os pequenos empresários e autônomos a enfrentarem a atual situação econômica do país devido a pandemia de novo coronavírus.

A página foi desenvolvida especialmente para incentivar o consumo no comércio local. Nela, o usuário encontrará indicações de negócios feitas pela própria população nas redes sociais da cooperativa. A iniciativa faz parte da segunda etapa da campanha #compredospequenos, iniciada em junho.

De acordo com Maria Ângela Borelli Louzada Durante, superintendente da Uniodonto e idealizadora do projeto, a proposta é contribuir para o fortalecimento do comércio local. “Esse foi um dos segmentos mais afetados pelo isolamento social. Portanto, a campanha facilita a vida do microempresário ao mesmo tempo que engaja a comunidade em uma causa significativa”, explica. Farmacêutica há 30 anos, Fernanda Rosa Bertoni Cortellini teve suas férias antecipadas por causa da pandemia e acabou descobrindo a saboaria artesanal nas redes sociais. Durante o período em que ficou em casa, ela fez cursos on line e se apaixonou pela profissão. “Saí do meu emprego que estava há 12 anos e agora estou montando meu ateliê. Acho importantíssima a oportunidade que a Uniodonto está oferecendo aos empreendedores divulgando o nosso trabalho, principalmente agora que estou no comecinho”, relatou.

De acordo com José Eduardo Haddad, presidente da Uniodonto Catanduva, ações como essa fazem parte dos princípios vivenciados pela cooperativa, que em 2020 comemora seus 25 anos. “Sabemos a importância do trabalho em equipe para que todos possam crescer juntos, principalmente no atual contexto em que vivemos, no qual as palavras colaboração e sinergia ganharam ainda mais relevância. Estamos felizes por podermos contribuir”, finalizou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local