Unimed Realiza na Segunda Cadastro de Medula Óssea e Doação de Sangue

Nesta segunda-feira, 25, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, data que reforça a importância da ação que possibilita salvar até quatro vidas. No Hemonúcleo Catanduva, o estoque está abaixo de 50%, principalmente para as tipagens sanguíneas A- e A+. Diante desses dados o Comitê de Humanização do Hospital Unimed São Domingos em parceira com o Hemonúcleo vai realizar nesta segunda (25), o cadastro de medula óssea e orientações sobre a doação de sangue.

De acordo com Graziele Marchiorato, auxiliar administrativo do Hemonúcleo, somente estão impossibilitadas de realizar o cadastro de medula as pessoas acimas de 54 anos ou que tiveram doenças como câncer, hepatite C e soropositivos.

“Sempre tive vontade de ser doadora e, ao ver que o pessoal estava aqui, aproveitei para fazer o cadastro. Quem sabe posso ser compatível e ajudar alguém”, disse a beneficiária Adriane de Chaves de Oliveira Sousa, 32 anos.

Recepcionista do hospital, Eliane Perrusine fez questão de participar. “Meu objetivo é ajudar o próximo e incentivar outras pessoas a também oferecer ajuda aos que precisam”, disse.

A biomédica Jéssica Simiel destacou a importância da ação e de conscientizar a população para o movimento. “É fundamental fazer esta abordagem junto ao público, sanar dúvidas, esclarecer mitos e incentivar a doação de sangue”. Ela também ressaltou a importância da atualização dos dados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).

A ação contará com a participação da encarregada administrativa Marceli Mambelli e do auxiliar de banco de sangue Vitor Afonso da Silva, ambos do Hemonúcleo.

Serviço

O Hemonúcleo de Catanduva funciona de quarta-feira a domingo, das 7 às 13 horas. A unidade está localizada na rua 13 de maio, 974, no Centro de Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local