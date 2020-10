Unimed Premia Beneficiário Com Celular Em Comemoração Ao Mês Do Cliente

Com mais de 900 beneficiários que fizeram o download para participar do sorteio, a Unimed Catanduva promoveu na manhã desta quinta-feira, (01), o sorteio de um celular Samsung Galaxy A30s por meio da campanha “Mês do Cliente”. Para concorrer ao prêmio, os beneficiários só precisaram baixar o aplicativo “Unimed SP Clientes” da cooperativa.

Com transmissão ao vivo nas redes sociais da operadora de saúde, o sorteio contou com a presença de representantes da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Relações Empresariais, Comercial, Escritório de Processos, Qualidade e Estatística (EPQE) e Comunicação & Marketing. O contemplado foi Claudemir Gomes, funcionário da Colombo Agroindústria S/A. A entrega do prêmio será agendada.

“A relação da Unimed com os clientes é de muito carinho e atenção. Por isso, não poderíamos deixar de agradecer a cada um daqueles que nos move diariamente em busca de melhorias sempre. Esperamos por mais novidades em breve. E deixo aqui o convite: para quem ainda não fez o download do nosso aplicativo, é muito simples e a plataforma oferece inúmeros serviços “, disse o diretor de desenvolvimento da Unimed Catanduva, Matheus Schuerewegen.

APLICATIVO – A ferramenta disponibiliza acesso às principais informações sobre o plano de saúde no conforto de sua casa, no trabalho ou na rua e, literalmente, na palma da mão. Entre as funções disponibilizadas estão o Guia Médico, Cartão Virtual, Consulta de Carência, Autorizações, Extrato de Utilização e de Coparticipação, além de um canal exclusivo com notícias da operadora para deixar o usuário por dentro de todas as novidades.

O titular também tem acesso aos dados do seu dependente, além de informações sobre a Covid-19. O app está disponível nas lojas App Store e Google Play.

Ariane Pio

Da Reportagem Local