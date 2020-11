Unimed Orienta Sobre Prevenção Do Câncer De Próstata Para Uma Vida Mais Longa

Depois de uma intensa campanha de orientação para o diagnóstico precoce do câncer de mama, no mês de outubro, chegou a vez do câncer de próstata, cuja conscientização para o cuidado preventivo é reforçada durante o mês de novembro. O assunto é importante e delicado, principalmente porque a maioria dos homens não tem o hábito de ir ao médico com frequência.

Além disso, em razão da pandemia, 55% dos homens acima de 40 anos não foram ao médico em 2020. Os dados são de uma pesquisa publicada pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

O mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata também está para desmistificar os preconceitos acerca do exame. “Os homens devem perder o preconceito de fazer o exame retal. É um exame rápido e essencial para tratar um possível câncer, em caso de detecção em estágio inicial”, explicou o urologista Carlos Alberto Lang Ferreira, cooperado da Unimed Catanduva.

Outro exame que alerta para uma possível alteração na próstata é o PSA, feito por meio do exame de sangue. Caso o exame aponte para alguma lesão, o paciente faz uma biópsia e é encaminhado para a ressonância magnética, exames que determinam o diagnóstico.

Ainda de acordo com o urologista, se o câncer for identificado em fase inicial, as chances de cura são de 90% para o paciente. “Quando identificamos o câncer em seu estágio inicial, temos um alto índice de sucesso para cura. Em casos avançados, essa chance cai de forma drástica, sendo necessário a cirurgia ou tratamento paliativo”, completou.

O cooperado ainda alertou que os índices de casos de câncer de próstata aumentam a cada ano, sendo o segundo tipo de câncer que mais mata homens. São 70 mil novos casos e 13 mil mortes ao ano por câncer de próstata.

Live da Saúde – A Medicina Preventiva, em parceria com o departamento de Comunicação, realiza no próximo dia 16, às 17h30, a Live da Saúde com o tema “Câncer de Próstata: o que é, os fatores de riscos e cuidados necessários”.

Acompanhe a transmissão no Facebook da Unimed Catanduva (facebook.com/unimedcatanduva) e no Instagram: @unimedcatanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local