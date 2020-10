Unimed Orienta Sobre Diagnóstico Precoce Do Câncer De Mama Na Live Da Saúde

A Medicina Preventiva da Unimed Catanduva promove hoje (09), uma “Live da Saúde Especial”, com a participação do mastologista Eduardo Malaquias Chagas. O especialista falará sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e esclarecerá dúvidas sobre o tema. A ação é realizada em razão do movimento Outubro Rosa.

A transmissão ocorrerá de forma simultânea, às 7h30, nos canais oficiais da operadora (Facebook e Instagram) e é aberta a todos os interessados. As perguntas podem ser enviadas durante a live ou antecipadamente, via direct, ou pelo WhatsApp (17) 99283-6844.

Além da live, o departamento também fará palestra fechada, online, às empresas parceiras, no dia 22 de outubro. Interessados devem fazer a inscrição pelo e-mail medicinapreventiva@unimedcatanduva.com.br ou telefone (17) 3531-3140, e informar nome completo, empresa em que trabalha e e-mail de contato.

Ainda sobre o Outubro Rosa, o Hospital Unimed São Domingos (HUSD), além de decorar a fachada com o laço rosa (símbolo da luta contra o câncer de mama), reservou um espaço especial na recepção principal, com mensagens de conscientização e apoio para serem retiradas pelos usuários.

A operadora de caixa Nathália Sgrignoli Corniani, 35 anos, aprovou a iniciativa. “A ação é ótima, pois trata-se de uma doença avassaladora, dolorida e muito triste. É importante se cuidar”. A comerciante Carla Santos elogiou a ação. “Muitas pessoas precisam ser conscientizadas sobre a importância de se cuidar. A entrega da mensagem é motivadora, gostei muito”.

As transmissões da Live da Saúde ocorrem às segundas e sextas-feiras, às 17h30 e 7h30, respectivamente. Para assistir, basta se conectar aos canais oficiais da operadora no Facebook e Instagram e participar de atividades físicas e orientações diversas voltadas à saúde.

Os vídeos são disponibilizados posteriormente no IGTV e no feed da operadora no Facebook.

Ariane Pio

Da Reportagem Local