Unimed é Reconhecida Pelo 18º Ano Seguido Como a Mais Lembrada No Prêmio Marcas de Confiança

Pela 18ª vez consecutiva, quando questionados sobre qual a marca de confiança em planos de saúde, os leitores da revista Seleções apontaram a Unimed como sua favorita. O resultado é parte do Prêmio Marcas de Confiança e reconhece o desempenho do maior sistema cooperativo de saúde do mundo na categoria Assistência Médica. Os vencedores foram divulgados na última semana pelo veículo de imprensa. Desde que a pesquisa foi lançada, em 2002, a Unimed é a única ganhadora em seu segmento, com ampla margem para as demais concorrentes.

Desenvolvido em parceria com o Instituto Datafolha, o prêmio coleta a opinião dos assinantes da revista Seleções e reconhece marcas, instituições, profissões, ONGs e personalidades que se destacam como as preferidas dos leitores do veículo. A Unimed obteve a preferência de 43% dos respondentes em sua categoria, acima da concorrente A (15%), concorrente B (6%) e concorrente C (5%).

“Temos uma forte conexão com os brasileiros e isso se deve primeiro ao fato de sermos um sistema cooperativista constituído pelos médicos para os médicos e para a sociedade. As Unimeds estão em 84% do território do País, atuando junto e em prol das comunidades nas quais estão inseridas, portanto se fazem muito relevantes para o progresso social brasileiro e tornam a marca cada vez mais importante e querida”, enfatiza Darival Bringel de Olinda, diretor de Desenvolvimento de Mercado da Unimed do Brasil. O Sistema Unimed é composto por 344 cooperativas e detém 37% do mercado de saúde suplementar nacional, com 18 milhões de beneficiários e 115 mil médicos cooperados. A partir de sua representatividade, promove ações em âmbito nacional ligadas à sua marca, como o Movimento Mude1Hábito, que impulsiona iniciativas em prol da saúde e do bem-estar dos brasileiros com campanhas e experiências práticas.

A cooperativa Unimed Catanduva atua há 48 anos em Catanduva e em 18 cidades de sua área de ação. Sendo certificada pela ISO 9001, com Selo de Sustentabilidade Prata e ainda detém os recursos próprios: Laboratório Unimed, Univacin – Clínica de Vacinas, Hospital Unimed, Medicina Preventiva e o Atendimento Lar Unimed (Almed).

