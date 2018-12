Unimed Doa Mais de 900 Produtos Para Associação Paulo de Tarso

A Unimed Catanduva doou mais de 900 produtos para a Associação Beneficente Paulo de Tarso. As doações fizeram parte da Campanha Natal Solidário promovida pela cooperativa e com participação de beneficiários, parceiros e colaboradores. Dentre os produtos arrecadados estão: roupas, sapatos, brinquedos, acessórios, livros e alimentos.

“Este movimento vem ao encontro com o sétimo princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade e trabalhar para o desenvolvimento da mesma. A Unimed Catanduva tem como compromisso cooperar para o bem das pessoas”, destaca o Corpo Diretivo.

A Associação Paulo de Tarso dá assistência a 500 famílias carentes por semana e oferece atendimento há 27 anos para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A direção da entidade agradece os donativos. “A Paulo de Tarso vive de parcerias com empresas e de doações da comunidade, pois, somos uma Instituição que não tem fins lucrativos. E essa parceria será muito importante para as atividades que iremos desenvolver com nossos assistidos. Agradecemos muito”, agradece Paulo Roberto Roveroni, um dos fundadores da associação.

A entidade não para os atendimentos e ainda conta com um programa de auxílio imediato que pode ser acionado pelo telefone (17) 99707-6102. Para ser atendido pela Paulo de Tarso, os interessados devem passar por uma avaliação com a assistente social da associação.

“Na Associação temos reforço escolar e aprendemos muitas coisas, como trabalhar em equipe e lidar com as diferenças”, frisa Andressa Aparecida Soares dos Santos, de 17 anos, e seus irmãos Amanda e Adrien que frequentam a Paulo de Tarso há sete anos.

Karla Sibro

Da Reportagem Local