Unimed Disponibiliza Totens De Álcool Gel Em Pontos Estratégicos De Catanduva E Região

A Unimed Catanduva, com o intuito de proteger a comunidade contra a Covid-19, disponibilizou 15 estruturas com dispenser de álcool em gel em pontos estratégicos do município e da região onde atua. Os totens foram entregues, em comodato, a empresas com maior fluxo de pessoas, como shopping e supermercados; dois deles estão posicionados nas áreas de atendimento do Hospital Unimed São Domingos (HUSD).

O dispositivo tem capacidade para cinco litros de álcool em gel e conta com uma plataforma de acionamento por pedal. Ou seja, o cliente ou usuário do serviço não precisa ter contato direto com o equipamento para promover a higienização das mãos.

Além de Catanduva, cidades como Novo Horizonte, Itajobi, Santa Adélia, Pirangi, Catiguá e Tabapuã também contam com os dispositivos.

O combate ao novo coronavírus é o principal desafio em 2020. Para a Unimed Catanduva, cuidado e proteção são as medidas mais eficazes contra a doença. Desde o início da pandemia, a operadora tem se reestruturado e atuado incessantemente para o atendimento seguro aos pacientes com Covid-19 e demais usuários do HUSD.

“O trabalho de conscientização é constante. Por isso, temos atuado fortemente na orientação aos beneficiários, seja por meio do nosso canal de relacionamento, pelos nossos colaboradores do hospital ou pelas campanhas veiculadas em nossas mídias oficiais de comunicação”, informou o diretor de Desenvolvimento da Unimed Catanduva, o anestesiologista Matheus de Souza Martinez Gomes Schuerewegen.

Proteção

A Unimed Catanduva fez a entrega de máscaras de proteção aos colaboradores da Sede Administrativa. Cada funcionário recebeu um kit com duas peças. A ação faz parte das atividades de combate à Covid-19. Anteriormente, profissionais que atuam na linha de frente no hospital já haviam recebido o equipamento de proteção em reconhecimento ao trabalho realizado durante essa pandemia.

