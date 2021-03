Unimed Catanduva Ressalta a Importância da Água na Saúde e na Sustentabilidade

A água é o bem mais precioso da humanidade; sem ela não há vida. Na última segunda-feira, dia 22, foi comemorado o Dia Mundial da Água, data escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de promover a importância e a conscientização do uso sustentável da água em prol dos seres humanos e de outros seres vivos, preservando o meio ambiente e diminuindo a poluição.

Para reforçar a importância da data, a Unimed Catanduva traz algumas dicas sobre como preservar a água e fazer dela uma grande aliada para a saúde. “A água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo e traz diversos benefícios para quem ingere a quantidade adequada”, explicou o otorrinolaringologista André Carlessi Silva, cooperado da Unimed Catanduva e médico da Medicina Preventiva.

De acordo com o cooperado, o essencial é tomar de dois litros e meio a três litros de água por dia, de forma fracionada, diariamente. Para quem pratica exercícios físicos a quantidade pode ser maior: de quatro a cinco litros ou até de oito a dez litros para atletas de alto rendimento. Porém, não é recomendada a ingestão de uma quantidade exagerada de água em uma única vez. “Em excesso pode causar um distúrbio hidroeletrolítico, intoxicação em que ocorre a desidratação da célula pelo alto consumo de água. Isso é grave e pode até matar”.

A hidratação melhora o aspecto da pele, fortalece as unhas e deixa os cabelos mais fortes e com brilho. A água também ajuda a eliminar as toxinas do corpo, diminuindo a retenção de líquidos; previne dor de cabeça, cansaço extremo e até perda de eletrólitos (sódio e potássio) após atividades físicas; além de ajudar na absorção de nutrientes e no transporte de hormônios pelo corpo.

Opções de como tomar água na quantidade correta: Água pura; água aromatizada (com hortelã, limão etc.); água contida nas frutas (como melancia, maçã, abacaxi etc.); chás e sucos naturais sem açúcar.

Principais curiosidades e benefícios da água: Aliada ao emagrecimento: o consumo regular ajuda os rins a eliminar as toxinas; o líquido também favorece a sentir saciedade e não tem nenhuma caloria, além de manter o metabolismo sempre trabalhando. Consuma antes das refeições, pois auxilia na diminuição do apetite. E faz uma faxina no corpo: previne infecções urinárias e favorece o trânsito intestinal.

Melhora a pele e na absorção de nutrientes: A água promove a revitalização das células e das mucosas, pois a desidratação resseca mais a pele. Já as vitaminas hidrossolúveis, como as do complexo B e C, precisam de uma ajuda da água para serem absorvidas.

Mulher sente mais frio que homem sim: Em geral, o corpo do ser humano tem 65% de água, mas a mulher tem “um pouco mais” de água no organismo e, por isso, ela tende a sentir mais frio que o homem. Por isso, se ela reclamar de frio, mesmo que a temperatura possa parecer amena para você, não é frescura.

Água gelada x dor de garganta: Na ingestão, a água em baixas temperaturas dilata os vasos sanguíneos. Quem tem dor de garganta pode sentir um desconforto, mas a bebida não é a principal causadora da dor.

Como preservar a água: não desperdice; economize água durante a limpeza de frutas e verduras. Ao lavar louça, primeiro jogue fora os restos de alimentos. Ensaboe as louças com a torneira fechada e abra apenas para enxaguar.

Ao escovar os dentes, ensaboar as mãos ou fazer a barba, feche a torneira. Atenção ao tempo debaixo do chuveiro! Banhos rápidos economizam água e energia elétrica.

Não use mangueira para varrer a calçada. Limpe o local com uma vassoura e aproveite a água já usada na lavagem de roupas, por exemplo. Lave de uma vez toda a roupa acumulada.

Aproveite água de chuva! Você pode armazená-la em recipientes colocados nas saídas das calhas ou na beirada do telhado.

Mantenha-os fechados para evitar a dengue. Uma piscina média exposta ao sol e ao vento perde mais de 3 mil litros de água por mês com a evaporação. Essa quantidade é suficiente para suprir as necessidades de água potável de uma família de quatro pessoas por 1 ano e meio. Basta cobrir a piscina para reduzir o desperdício em 90%. Por fim, não jogue lixo em rios ou bueiros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local