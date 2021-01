Unimed Catanduva realiza terceiro sorteio de prêmios neste mês

A Unimed Catanduva entra o ano de 2021 dando sequência à promoção “Festival de Prêmios”, em comemoração antecipada ao seu aniversário de 50 anos, completados no dia 18 de maio.

A promoção é um presente aos beneficiários da operadora, sendo dois contemplados por sorteio. O próximo será no dia 22 de janeiro.

No último sorteio realizado, em dezembro, foram premiados a cuidadora Camila Theophilo da Silva, moradora de Catanduva, e o analista de sistemas da GBF Agropecuária, Ernesto Bartolomeu de Carvalho, de Novo Horizonte. Camila e Ernesto retiraram suas premiações no dia 23, garantindo o presente de Natal de cada um deles.

Camila, contemplada com um smartphone Samsung A30s, ficou bastante feliz com o prêmio. “Fiquei surpresa com a ligação. Não esperava (ser sorteada). Como sempre digo, presente bom é assim, quando não se espera.”

Já Ernesto garantiu a televisão de 43 polegadas para a sua filha, Alice. “Nunca havia ganhado nada e quando recebi a ligação fiquei até meio sem saber como reagir. Já tenho destino certo para ela (televisão): ficará no quarto da minha filha.”

Restam somente dois sorteios, nos dias 22 de janeiro e 18 de fevereiro. No encerramento, serão sorteados um televisor de 50 polegadas 4k e um iPhone 11 64G. Para concorrer basta fazer a atualização cadastral no site da Unimed Catanduva.

Como participar?

Para concorrer é simples: basta acessar o hotsite da campanha (www.unimed.coop.br/web/catanduva/festivaldepremios), ler o regulamento, preencher os dados completos para atualização cadastral e responder corretamente à pergunta: “Qual é o melhor Plano de Saúde na área de ação da Unimed Catanduva?”. Após o preenchimento, um link para confirmação de cadastro será enviado ao e-mail informado. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (17) 3531-3131.

Da Reportagem Local