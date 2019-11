Unimed Catanduva Promove o Curso Bê-a-bá Bebê

Para quem é mãe de primeira viagem, a gravidez é um momento único que promove a sensação de uma nova vida sendo gerada dentro dela. Para quem já é mãe e vivenciou a experiência, tenta imaginar como será essa nova gestação. Para ajudá-las, e também auxiliar as famílias envolvidas, a Unimed Catanduva promove, neste mês, o curso Bê-a-Bá Bebê.

As inscrições para a próxima turma já estão abertas. As aulas têm duração de três dias, entre 25 e 27 de novembro, e são ministradas por profissionais da área da saúde. Idealizado pela Medicina Preventiva, o curso tem o objetivo de tornar o momento da gestação, que é tão especial, mais seguro.

Os encontros têm presença de uma equipe multidisciplinar e cooperados convidados, com abordagem voltada aos cuidados com a mãe e o bebê durante e após o parto. A programação inclui assuntos como alimentação, saúde mental, planejamento familiar, o primeiro banho e outras informações sobre o tema.

Ao final, as gestantes serão presenteadas com brindes da Unimed Catanduva e outros parceiros. O curso dá direito a acompanhante e é gratuito para beneficiários da Unimed Catanduva. Para quem não é cliente, a adesão custa R$ 80.

As inscrições devem ser feitas até o dia 25, primeiro dia de curso, no horário de atendimento da Medicina Preventiva, das 7h30 às 18 horas. A inscrição pode ser feita pessoalmente no departamento, situado à rua 13 de Maio, 1.360, ou pelo telefone (17) 3531-3140. As aulas serão no auditório da Unimed Catanduva, localizado na rua Rio Preto, 438.

Da Reportagem Local