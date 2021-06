Unimed Catanduva premia alunos da rede municipal em concurso de desenho

A Unimed Catanduva, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação, participou nesta quarta-feira, 9 de junho, da premiação dos vencedores do concurso de desenho “Mascote do Zoo”. A atividade integra a Semana de Meio Ambiente e foi realizada junto aos alunos da rede municipal de ensino. Quatro alunas foram premiadas. A entrega contou com a presença do presidente da cooperativa, o oftalmogista José Renato Pizarro, da coordenadora de compras da instituição, Ana Maria Alonso Oliveira, da secretária de Educação, Cláudia de Carvalho Cosmo, e da secretária do Meio Ambiente, Júlia Cassiano Wayego.

Para o médico, a ação é de extrema importância. “Importantíssima. A preservação do meio ambiente é um assunto bastante difundido na atualidade. Conservá-lo significa preservar a vida. Tudo que puder ser feito em busca de conscientizar a população para a importância de cuidar do meio em que vivemos é digno de reconhecimento”, disse.

Cláudia reforça o papel da educação neste contexto. “Mesmo com a suspensão das aulas presenciais, vemos que há motivação em nossos alunos. A parceria representa a união de esforços aliada ao talento das crianças e trabalho dos professores. Estamos muito felizes com o resultado”, destacou.

PREMIAÇÃO – Os três primeiros lugares foram conquistados, respectivamente, pelas alunas: Luanna Ray Senhorine (EMEF Profª Darci Helena Delgado Januário), Mirella da Silva Reia (EMEF Profª. Graciema Ramos da Silva-CAIC) e Maisa Favato Tordi (EMEF Prof. Gastão Silveira). Os prêmios do primeiro ao terceiro lugar foram doados pela cooperativa.

Luanna, 14 anos, levou para casa a bicicleta. “Foi legal representar a escola. Gosto muito de desenhar. Pesquisei bastante algumas ideias antes de definir o desenho final e, quando soube que ganhei o primeiro lugar, fiquei bem surpresa. Agora tenho uma bicicleta nova”, comemorou.

Já Mirella, também de 14 anos, garantiu um jogo de tabuleiro. “Fiquei muito orgulhosa do meu desenho e feliz que as pessoas gostaram. Adoro visitar o bosque e estava com muita saudade de vir aqui”.

Maisa, de 10 anos, conquistou a terceira colocação e recebeu um vale-presente. “Achei legal participar. Não foi muito difícil desenhar. Contei com a colaboração dos meus pais, que me sugeriram o que fazer, e consegui”, relembrou.

O quarto prêmio, na categoria Criatividade, destacou o trabalho da aluna Nathália Vitória Narciso Sguartechia, da EMEF Prof. Mário Juliano Pozetti.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local