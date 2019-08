Unimed Catanduva Participa De “Vitrine Viva Da Amamentação”

Acontece hoje a “Vitrine Vida da Amamentação”a partir das 9h, na Lojas Lianan. Unimed Catanduva, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE), o Soroptimista Internacional de Catanduva e as Lojas Lianan, apoia, ação que incentiva a prática do aleitamento materno, uma alusão ao Agosto Dourado.

No local, enfermeiras do Hospital Unimed estarão à disposição para tirar dúvidas e orientar sobre a importância do aleitamento. O objetivo é estimular a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida do bebê.

Uma das organizadoras, Cleide Aparecida Vandoná Paschoal, do Soroptimista Internacional de Catanduva, explica a ação. “A vitrine é decorada com o apoio de lojas parceiras. Montamos um quartinho aconchegante com poltrona e brinquedos para mamãe e bebê. Serão sete mães participantes, que revezarão de hora em hora”, explicou.

O projeto, com tradição de 20 anos, já passa de mãe para a filha. “Recebemos uma mãe que, no início do projeto, foi amamentada e, anos depois, voltou para amamentar o seu filho”, completou Cleide.

As mães ficarão na vitrine até às 17 horas, com pausa das 12 às 13 horas.

ALEITAMENTO

MATERNO

O aleitamento materno traz inúmeros benefícios ao bebê, à mãe e a sociedade. Dentre os benefícios, encontram-se a prevenção de hemorragia e consequente anemia materna, pois a sucção do bebê auxilia na contração uterina, o que também ajuda na diminuição do tamanho do abdômen da mãe. Por isso, pode-se estimular o aleitamento materno mesmo logo após o nascimento do bebê, ainda na sala de parto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local