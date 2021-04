Unimed Catanduva: Levamos Nossos Serviços Até Você

Diante da situação de pandemia vivenciada e em razão da necessidade do distanciamento, a Unimed Catanduva reforça aos seus beneficiários a disponibilização dos seus serviços online, já existentes, sem que seja necessário sair de casa.

Para facilitar o acesso, foi criado um menu com hyperlinks que levam às páginas desejadas, a fim de tornar mais prática a busca pelos respectivos canais. Dentre as opções do menu, são encontrados desde os serviços online, como Contrate seu Plano, Guia Médico, Resultados de Exames, Trabalhe Conosco, até campanhas, como o Desafio Virtual Mude 1 Hábito, e notícias para ficar por dentro de todos os acontecimentos da Unimed Catanduva.

Já o aplicativo “Unimed SP Clientes” disponibiliza acesso às principais informações sobre o plano de saúde no conforto de casa, no trabalho ou na rua e, literalmente, na palma da sua mão. Dentre as funções disponibilizadas estão o Guia Médico, Cartão Virtual, Consulta de Carência, Autorizações e Extrato de Utilização, além de um canal exclusivo com notícias da operadora. O titular também tem acesso às informações do seu dependente.

Como baixar?

Baixe o aplicativo no “Google Play” ou “App Store”, informe seu CPF, busque o código ou nome da operadora (Unimed Catanduva) e, na sequência, o número completo da sua carteirinha e data de nascimento. Em seguida, é só fazer o login e começar a utilizar a ferramenta.

Menu Linktree:

O menu tem formato de link e está disponível na BIO na plataforma da Unimed Catanduva no Instagram, @unimedcatanduva.

Da Reportagem Local